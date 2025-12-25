Команды на Кубке Улан-Удэ по футзалу сформированы

24 декабря прошла церемония жеребьевки юбилейного XX Кубка города Улан-Удэ по мини-футболу. В этом году в соревнованиях принимают участие 24 команды, 6 из которых представляют наш город. Соревнования пройдут в новогодние праздничные выходные с 4 по 8 января 2026 года на двух спортивных аренах Улан-Удэ: в ФСК и КСК. Учредителями Кубка выступают Администрация города и депутаты Улан-Удэнского городского Совета.

Турнир такого масштаба способствует популяризации футбола. Для любителей данного вида спорта, турнир станет долгожданным событием. Как отметил главный судья соревнований Алексей Поздоровкин, на сегодня в Бурятии играют 190 детских и 70 мужских команд в спортивных залах.

Впервые жеребьевка транслировалась в онлайн-режиме группе в социальной сети. По итогу, из 24 заявленных команд сформированы шесть подгрупп. Помимо именитых спортсменов, общественных деятелей и блогеров в жеребьевке принимали участие депутаты Улан-Удэнского городского Совета: Анатолий Белоусов, Владислав Дармаев, Денис Егоров и Чингис Болотов.





По мнению депутата Владимира Ильина, впечатления от жеребьевки только положительные. Группы получились равные. Отрадно, что все шесть улан-удэнских команд попали в разные группы, не будут «выбивать» друг друга на старте.

- Футбол на сегодня самый популярный командный вид спорта с мячом. Интерес к этому виду спорта не пропадает, а наоборот растет. И мы в холодное время года проводим такой горячий турнир, это говорит об успехе города. Наш бурятский футбол на высоком уровне, у нас две спортивные школы, которые конкурируют не только между собой, но и с иногородними, что очень важно. Считаю, что турнир позволит ребятам показать результаты своих тренировок, - поделился Председатель Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Егоров.

Также он отметил, что будет болеть за свою любимую команду «Улан-Удэ Сити».





Традиционно Кубок состоится в начале января и охватит праздничные выходные. Соревнования пройдут на двух аренах — ФСК и КСК. Важно отметить, что в этом году произошли изменения в правилах посещения матчей. Болельщики смогут бесплатно наблюдать за играми группового этапа, однако для посещения четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей потребуется приобрести билет. Депутат городского совета Улан-Удэ Чингис Болотов пояснил, что такое решение было принято в связи с высокой популярностью турнира.

- Турнир пользуется большим зрительским интересом, поэтому эти меры необходимы. Будут введены правила поведения для болельщиков, во многих городах это меры общепринятые и воспринимаются как традиция. Например, зрители должны смотреть турнир не в алкогольном опьянении, должны сидеть на купленных местах, не передвигаться по залу. Все правила мы будем публиковать и обращать внимание болельщиков на их соблюдение. Последние три дня мы будем разыгрывать по телевизору. Будем надеется, что в полуфинале и финале будут участвовать улан-удэнские команды, потому что нашим зрителям будет гораздо интереснее болеть за родную команду, - подчеркнул депутат Горсовета Чингис Болотов.

Жеребьевка — это официальное открытие мероприятия. Она определяет соперников, что важно для команд, так как они могут разработать тактику игры. Зрители, в свою очередь, выбирают матчи для посещения, ориентируясь на результаты жеребьёвки и составы групп. Это позволяет делать прогнозы на предстоящие игры.



