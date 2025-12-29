Спорт 29.12.2025 в 11:56

Спортсменки Бурятии вошли в топ-10 сильнейших самбисток планеты

Они – призеры кубка мира в Ереване
A- A+
Текст: Карина Перова
Спортсменки Бурятии вошли в топ-10 сильнейших самбисток планеты
Фото: Минспорта Бурятии

Спортсменки из Бурятии официально вошли в топ-10 сильнейших самбисток планеты по версии мирового рейтинга.

Так, в весовой категории до 50 кг шестую строчку заняла Ульяна Фирсова. Она намерена в будущем году улучшить свою позицию и продолжить движение только вверх. В июне Фирсова стала серебряным призером кубка мира в Ереване.

А Екатерина Турунхаева стала девятой в весовой категории +80 кг. Ранее на кубке мира в Ереване она завоевала «бронзу».

Теги
самбо мировой рейтинг

Все новости

Республика Бурятия – проводник сотрудничества со странами северо-восточной Азии
29.12.2025 в 12:56
Улицы Улан-Удэ «пропесочили» гораздо сильнее, чем год назад
29.12.2025 в 12:48
Семью в Бурятии поздравили с рождением седьмого ребенка
29.12.2025 в 12:30
На Гусином озере в Бурятии под лед провалилось авто
29.12.2025 в 12:16
В Улан-Удэ раскрыли причину возгорания иномарки на Терешковой
29.12.2025 в 12:01
Спортсменки Бурятии вошли в топ-10 сильнейших самбисток планеты
29.12.2025 в 11:56
Спортшколы Бурятии проведут в новогодние выходные Дни открытых дверей
29.12.2025 в 11:44
На котельных Улан-Удэ будут искать пьяных кочегаров
29.12.2025 в 11:38
В Улан-Удэ строительный магнат может попасть за решетку
29.12.2025 в 11:18
Мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска получили системное финансирование и единый механизм реализации до 2030 года
29.12.2025 в 11:14
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Команды на Кубке Улан-Удэ по футзалу сформированы
Вчера состоялась торжественная жеребьевка
25.12.2025 в 15:55
Среди школьников Улан-Удэ провели турнир по миниволей
Победителям вручили медали и призы Деда Мороза
24.12.2025 в 18:58
Спортсменка из Бурятии покоряет борцовский ковер после допинг-скандала
Ирина Ологонова делает успехи после большого перерыва
20.12.2025 в 11:05
Спортсмены Бурятии оказались в центре международного скандала
20.12.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru