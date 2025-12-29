Спортсменки Бурятии вошли в топ-10 сильнейших самбисток планеты

Спортсменки из Бурятии официально вошли в топ-10 сильнейших самбисток планеты по версии мирового рейтинга.

Так, в весовой категории до 50 кг шестую строчку заняла Ульяна Фирсова. Она намерена в будущем году улучшить свою позицию и продолжить движение только вверх. В июне Фирсова стала серебряным призером кубка мира в Ереване.

А Екатерина Турунхаева стала девятой в весовой категории +80 кг. Ранее на кубке мира в Ереване она завоевала «бронзу».