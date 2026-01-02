Спорт 02.01.2026 в 10:57
Жители Бурятии бежали к своей мечте в 30-градусный мороз
Акция состоялась в парке «Юбилейный»
Текст: Карина Перова
Накануне, 1 января, в парке «Юбилейный» в столице Бурятии состоялся «Забег мечты» (6+). На старт в почти 30-градусный мороз вышли более ста человек – семьи, молодежь и подготовленные бегуны.
Было несколько дистанций: 5 километров – основной старт для самых стойких, 2026 метров – символическая дистанция для всех желающих. На стартовом номере участники написали не свое имя, а свою главную мечту или цель на год – и бежали к ней.
«Этот забег станет традицией: каждую субботу утром в Улан-Удэ будут проходить подобные пробежки для всех желающих», - отметили в Минспорта Бурятии.
