Спорт 05.01.2026 в 14:45

Министр спорта Республики Бурятия исполнил мечту юного дзюдоиста

Подросток получил не только планшет для учебы, но и веру в свою спортивную цель
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

Встреча с министром спорта, о которой мечтал 14-летний Александр Киляков, состоялась благодаря акции «Елка желаний». Подросток стремился не просто к формальной встрече, а к разговору с человеком, который поддержит его цель стать чемпионом по дзюдо.

Министр спорта Иван Козырев приехал в гости к Саше. В беседе они обсудили важность тренировок, силу характера и упорства, отметив, что настоящий борец прежде всего побеждает обстоятельства.

Для самого школьника мечта стала реальностью в прямом смысле: ему вручили новый планшет для учебы и онлайн-тренировок. Федерация дзюдо также поддержала будущего чемпиона, подготовив для него специальный спортивный подарок.

История Саши – это не просто исполнение желания, а пример целеустремленности и веры в мечту, которая начинается в большой и дружной семье, а продолжается на татами.

