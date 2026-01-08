Кубок Улан-Удэ по футзалу останется дома

Сегодня в 16:00 в Физкультурно-спортивном комплексе состоится финал ХХ кубка Улан-Удэ по футзалу (0+). Традиционно соревнования проходят в новогодние праздники. Напомним, в этом году билеты для болельщиков были платными (начиная с 1/4).

В турнире участвуют более 20 команд. Призовой фонд юбилейного кубка стал рекордным, он составил 1 млн 670 тысяч рублей. Победитель получит полмиллиона, серебряный призер – 300 тысяч рублей, а бронзовый – 200 тысяч рублей. Всего денежными призами отметят восемь лучших команд, а также лучших игроков в шести номинациях. Также лучшему футзалисту вручат бурятский Золотой мяч.

Кубок снова останется дома – зрителей ждет бурятский финал. За награду поборются команды БайкалАвтоТрак и Улан-Удэ Сити-Энергострой. Бронзовые медали разыграют соседи – Аян из Читы и Байкал-97 из Иркутска.

Возрастное ограничение 0+