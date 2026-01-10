На зимние Олимпийские игры отправятся трое монгольских спортсменов

Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи Монголии Чинбатын Ундрам провела встречу со спортсменами и тренерами национальной сборной по лыжным видам спорта, которые примут участие в XXV зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.Как сообщает «Монцамэ», Батмунхийн Ачбадрах и Энхбаярын Ариунтунгалаг в лыжных гонках, а также Алтанзулын Ариунбат в горных лыжах успешно прошли квалификацию и будут представлять Монголию на зимней Олимпиаде.Ранее представители Национальной федерации лыжного спорта (НФЛС) обратились за поддержкой в проектировании и финансировании международной лыжной базы, строительство которой планируется на территории сомона Борнуур аймака Тув. Кроме того, они представили предложения по развитию лыжного спорта в столице, аймаках и населённых пунктах в зимний период.Трасса будущей лыжной базы была осмотрена экспертом Международной лыжной федерации в 2025 году, после чего получила международную лицензию. НФЛС намерена начать первые инвестиционные работы уже в 2026 году.Министр Ундрам выразила поддержку проекту создания лыжной базы как части развития зимних видов спорта и туризма. Финансирование будет осуществляться за счёт средств государственного бюджета, государственно-частного партнёрства и предоставления налоговых льгот.Она также поздравила спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх, и отметила важность события - впервые монгольский спортсмен примет участие в зимних Олимпийских играх в дисциплине горных лыж. Спортсмены отправятся в Европу 14 января, примут участие в этапах Кубка мира и будут проживать на олимпийских объектах для подготовки и адаптации к климатическим условиям и разнице во времени.«Если на предыдущих пяти зимних Олимпиадах страну представляли лишь два спортсмена, то в этот раз их трое. Это наглядно демонстрирует прогресс, которого удалось достичь благодаря совместной работе правительства и неправительственных организаций», - подчеркнула министр.Она также указала на необходимость активного развития зимних видов спорта - лыжного слалома, конькобежного спорта и хоккея - особенно в условиях продолжительной зимы в Монголии.Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Российская сборная из-за санкций не будет участвовать в них, за исключением отдельных спортсменов, которые поборются за медали в нейтральном статусе.