Самбисты Бурятии стали призерами первенства России в Кстово

В городе Кстово Нижегородской области состоялось первенство России по боевому самбо среди юниоров до 24 лет. Соревнования собрали более 400 сильнейших молодых спортсменов из 75 регионов страны.

Выдающиеся результаты продемонстрировали и самбисты из Бурятии. Так, Этигэл Данзанов стал серебряным призером в весовой категории до 64 кг. А Владимир Дондоков завоевал «бронзу» в той же весовой категории.

Юношей тренируют Булат Раднаев и Александр Чагдуров.