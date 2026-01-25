Гиревики из Бурятии блеснули на чемпионате ВВО

С 21 по 23 января в Комсомольске-на-Амуре проходил чемпионат Восточного Военного округа по военно-прикладному спорту в дисциплине «Рывок гири».

На состязаниях блестяще выступили гиревики из Бурятии. 36-я Общевойсковая армия, где служат наши спортсмены, по итогам командного первенства заняла первое место.

Всего участники взяли девять золотых медалей и одну серебряную: лучшими стали Андрей Рассадин, Сергей Каргин, Роман Якушев, Дмитрий Коломин, Иван Воронов, Виктор Ткаченко, Вадим Просекин, Денис Кудашев и Виктория Башарова. «Серебро» взяла Анастасия Нифатова.