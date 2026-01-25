Спорт 25.01.2026 в 11:12

Гиревики из Бурятии блеснули на чемпионате ВВО

36-я Общевойсковая армия заняла первое место
A- A+
Текст: Карина Перова
Гиревики из Бурятии блеснули на чемпионате ВВО
Фото: Минспорта Бурятии

С 21 по 23 января в Комсомольске-на-Амуре проходил чемпионат Восточного Военного округа по военно-прикладному спорту в дисциплине «Рывок гири».

На состязаниях блестяще выступили гиревики из Бурятии. 36-я Общевойсковая армия, где служат наши спортсмены, по итогам командного первенства заняла первое место.

Всего участники взяли девять золотых медалей и одну серебряную: лучшими стали Андрей Рассадин, Сергей Каргин, Роман Якушев, Дмитрий Коломин, Иван Воронов, Виктор Ткаченко, Вадим Просекин, Денис Кудашев и Виктория Башарова. «Серебро» взяла Анастасия Нифатова.

Теги
гиревой спорт

Все новости

Гиревики из Бурятии блеснули на чемпионате ВВО
25.01.2026 в 11:12
В Бурятии определили лучший отдел МВД
25.01.2026 в 10:40
В Бурятии баянгольцы избавились от свалки из рогов и копыт
25.01.2026 в 10:25
В Забайкалье частные клиники обвинили в дефиците врачей
25.01.2026 в 10:05
В райцентре в Бурятии второй месяц не работает общественный туалет
25.01.2026 в 09:51
Один из районов Бурятии «потрясло»
25.01.2026 в 09:43
В Улан-Удэ благоустроят Арбат
25.01.2026 в 08:00
В Бурятии получить профессию смогут даже двоечники
25.01.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 25 января
25.01.2026 в 00:54
Ветеран СВО из Бурятии поднимает село и вдохновляет молодежь своим блогом о ферме
24.01.2026 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Самбисты Бурятии стали призерами первенства России в Кстово
Соревнования собрали более 400 сильнейших молодых спортсменов
23.01.2026 в 11:23
Ирина Ологонова из Бурятии выступит на Кубке Ярыгина
Спортсменка продолжает покорять борцовский ковер после допинг-скандала
19.01.2026 в 15:23
В Улан-Удэ провели кубок по пляжному волейболу
Местные команды уступили первенство иркутянам
11.01.2026 в 14:56
В Улан-Удэ борцы готовятся к Первенству ДФО
На тренировочные сборы собрались порядка 150 сильнейших юных спортсменов
10.01.2026 в 11:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru