Спорт 27.01.2026 в 10:42

Борец из Бурятии стал чемпионом Беларуси

На состязаниях блеснул Батор Цыренов
Текст: Карина Перова
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 23 по 24 января в Минске состоялся открытый чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе среди ветеранов, посвященный памяти мастеров спорта СССР братьев Колошко. На состязаниях отличились российские спортсмены, завоевав 14 золотых медалей.

В их числе борец из Бурятии Батор Цыренов. Он уверенно завоевал первое место в своей категории.

Также представитель нашей республики является мастером спорта международного класса, многократным чемпионом мира и России.

