Борец из Бурятии стал чемпионом Беларуси
На состязаниях блеснул Батор Цыренов
Текст: Карина Перова
С 23 по 24 января в Минске состоялся открытый чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе среди ветеранов, посвященный памяти мастеров спорта СССР братьев Колошко. На состязаниях отличились российские спортсмены, завоевав 14 золотых медалей.
В их числе борец из Бурятии Батор Цыренов. Он уверенно завоевал первое место в своей категории.
Также представитель нашей республики является мастером спорта международного класса, многократным чемпионом мира и России.
