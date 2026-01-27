Борец из Бурятии стал чемпионом Беларуси

С 23 по 24 января в Минске состоялся открытый чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе среди ветеранов, посвященный памяти мастеров спорта СССР братьев Колошко. На состязаниях отличились российские спортсмены, завоевав 14 золотых медалей.

В их числе борец из Бурятии Батор Цыренов. Он уверенно завоевал первое место в своей категории.

Также представитель нашей республики является мастером спорта международного класса, многократным чемпионом мира и России.