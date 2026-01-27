Спорт 27.01.2026 в 13:05

Депутат из Бурятии метит в президенты

Максим Бувалин намерен возглавить Федерацию футбола республики
Текст: Карина Перова
Депутат Народного Хурала Максим Бувалин намерен встать у руля футбола Бурятии. Накануне парламентарий подал документы в президенты республиканской Федерации футбола. Выборы состоятся 11 марта.

Бувалин отметил, что уже заручился поддержкой министра спорта региона Ивана Козырева и действующего президента Федерации футбола РБ Романа Галимова.

«Сегодня в Бурятии этим видом спорта занимаются тысячи детей и взрослых. В футболе республики, начиная от детского и заканчивая ветеранским, много проблем. Все их нужно решать и создавать условия для тренировок, продвижения и развития. Мне хочется, чтобы футбол Бурятии громко заявил о себе на уровне всей России», - написал депутат в своем телеграм-канале.

Бувалин вместе с именитым футболистом Владимиром Гранатом ежегодно проводят детские футбольные турниры. Ранее «Номер один» сообщал, что депутат стал дипломированным тренером-преподавателем.

 

