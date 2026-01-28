Промышленный гигант и федерация спортивной борьбы развивают спорт в Бурятии

27 января Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия подписала очередное соглашение со своим ключевым партнером на 10 млн. рублей. Напомним, что с 2019 года АО «Забайкальское горнорудное предприятие» является генеральным партнером всех соревнований и сборов спортсменов по спортивной борьбе в Бурятии.

Флагман экономики и социальное партнерство

Забайкальское горнорудное предприятие, зарегистрированное на территории республики, на протяжении многих лет вкладывает свои средства на поддержку спортивной составляющей Бурятии.

Благодаря чему у многих спортсменов со всей республики есть шанс показать свои умения и навыки не только в пределах региона, но и выезжать на крупные турниры по России. Так, например, на очередной международный турнир по вольной борьбе – Кубок Ивана Ярыгина, который пройдет в Красноярске с 29 января по 1 февраля уже определен состав участников из Бурятии.

- У нас с федерацией спортивной борьбы Бурятии совместные планы. Это развитие вольной борьбы в республике, а также достижение тех высот, которые мы поставили в далеком 2019 году. То есть медали первенства мира, чемпионатов России, хотим видеть наших спортсменов на олимпийский пьедесталах. Подписанием этого соглашения, мы продлеваем наши обязательства. Таким образом в этом году мы финансируем те потребности федерации, которые были озвучены. Наши планы не ограничиваются только этим годом, для нас стабильность прежде всего. Сколько мы будем работать в Бурятии, столько будет помогать федерации спортивной борьбы Бурятии, - прокомментировал заместитель генерального директора АО «Забайкальское горнорудное предприятие» Петр Архинчеев.

Объем финансирование остался на том же уровне, как и в прошлом году. Общая сумма составляет 10 млн 360 тыс. рублей. В прошлом году АО «Забайкальское горнорудное предприятие» отдельно финансировало около 5 млн. рублей на проведение Первенства России до 23 лет. Так как в этом году первенства нет, то объем остался прежним.

Федерация спортивной борьбы Бурятии: кузница воли и характера

Спортивная борьба в Бурятии - это не просто один из видов спорта. Это часть культурного кода нашего региона, традиция, воспитывающая силу, ловкость, стойкость и уважение к сопернику. Можно смело утверждать, что Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия является центром притяжения для сотен мальчишек и девчонок, мечтающих выйти на ковер и продемонстрировать свое мастерство.

- Для развития спортивной борьбы в Бурятии подписание данного соглашения имеет важной значение. Благодаря такой поддержке на протяжении многих лет, у наших спортсменов есть возможность показать высокие результаты. Финансирование касается всех сборов, выездов спортсменов всех возрастов и со всей Бурятии. АО «Забайкальское горнорудное предприятие» нам стабильно оказывает поддержку, благодаря этому есть уверенность у тренеров и спортсменов в завтрашнем дне. Это пример социальной ответственности для многих предприятий республики, - отметил президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Чимит Бальжинимаев.

Подобное соглашение – это хороший пример для представителей бизнеса. Оно показывает, как крупные компании могут помогать важным социальным проектам и поддерживать имидж своей организации. Благодаря спонсорству предприятия, в Бурятии продолжают воспитывать не только хороших спортсменов, но и сильных и уверенных в себе людей. А это, конечно, одно из самых ценных факторов любого общества.