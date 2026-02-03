Спорт 03.02.2026 в 16:19
Пулевики из Бурятии стали серебряными призерами чемпионата России
Состязания проходят в Ижевске
Текст: Карина Перова
С 25 января по 4 февраля в Ижевске проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. На состязаниях успешно выступили спортсмены из Бурятии.
Яна Енина и Тамир Бадмаев завоевали серебряные медали в олимпийском упражнении ПП-ПС (пара смешанная, дистанция 10 метров).
«Это уже второй серебряный результат за два года для наших спортсменов на соревнованиях такого уровня – стабильность, мастерство и характер», - прокомментировали в Минспорта региона.
Бурятские стрелки тренируются в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва под руководством Александра Степанова.