Пулевики из Бурятии стали серебряными призерами чемпионата России

С 25 января по 4 февраля в Ижевске проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. На состязаниях успешно выступили спортсмены из Бурятии.

Яна Енина и Тамир Бадмаев завоевали серебряные медали в олимпийском упражнении ПП-ПС (пара смешанная, дистанция 10 метров).

«Это уже второй серебряный результат за два года для наших спортсменов на соревнованиях такого уровня – стабильность, мастерство и характер», - прокомментировали в Минспорта региона.

Бурятские стрелки тренируются в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва под руководством Александра Степанова.