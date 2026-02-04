Спорт 04.02.2026 в 08:56

Лучшие лучники Бурятии уедут в Европу

Спортсмены представят республику на Чемпионате по стрельбе из лука
Текст: Елена Кокорина
Завершился Чемпионат России по стрельбе из лука, который проходил в Орле. Сборная Бурятии показала отличный результат – наши спортсмены забрали золото в ключевых дисциплинах.

В личном первенстве, в дисциплине Классический лук золото завоевал Алдар Цыбикжапов (СШОР 10). Золото в командном первенстве среди мужчин тоже взяла команда из Бурятии: Цырен Балтаков (СШОР 10), Алдар Цыбикжапов (СШОР 10) и Санжэ Цыдыпов (РСШОР).

Золото в Командном первенств в классическом луке и у женской команды из Бурятии. Ее состав: Кристина Елшина (РСШОР), Эржэна Очирова (РСШОР) и Инна Степанова (СШОР 10).

- По итогам чемпионата была сформирована сборная России. Честь страны на международной арене будут защищать наши лучники. На Чемпионат Европы в Болгарию, который состоится с 15 по 22 февраля 2026 едет Алдар Цыбикжапов. Поздравляем и желаем удачи среди сильнейших взрослых спортсменов Европы. На Первенство Европы в Болгарию также едут наши молодые звёзды: Игнатий Егоров (СШ 14), Кристина Елшина (РСШОРи Арюна Эрдыниева (СШОР 9), - сообщили в минспорта республики.

Фото: Минспорт Бурятии

