Сборная Бурятии по ушу завоевала 211 медалей

Сборная Бурятии по ушу триумфально выступила на XX чемпионате и первенстве ДФО, который с 28 по 31 января проходил в Благовещенске. На спортивной арене встретились сильнейшие спортсмены из Бурятии, Амурской области, Забайкальского края, Якутии, Приморского края, ЕАО и Хабаровского края.

Команда Бурятии в составе 76 учеников показала невероятный результат, завоевав 211 медалей: 97 золотых, 64 серебряных и 50 бронзовых.

- Это впечатляющее достижение подтверждает высокий уровень подготовки наших спортсменов. Благодарим весь тренерский состав спортивной школы №18 «Золотой Дракон». От всей души поздравляем наших чемпионов, их родителей и всю команду поддержки! Вы с честью представили Бурятию и доказали, что упорные тренировки, дисциплина и настоящий командный дух приводят к вершинам, - подчеркнул министр спорта республики Иван Козырев.

Фото: минспорт Бурятии