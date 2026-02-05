Спорт 05.02.2026 в 09:02

Сборная Бурятии по ушу завоевала 211 медалей

Чемпионат ДФО проходил в Благовещенске
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сборная Бурятии по ушу завоевала 211 медалей

Сборная Бурятии по ушу триумфально выступила на XX чемпионате и первенстве ДФО, который с 28 по 31 января проходил в Благовещенске. На спортивной арене встретились сильнейшие спортсмены из Бурятии, Амурской области, Забайкальского края, Якутии, Приморского края, ЕАО и Хабаровского края.

Команда Бурятии в составе 76 учеников показала невероятный результат, завоевав 211 медалей: 97 золотых, 64 серебряных и 50 бронзовых.

- Это впечатляющее достижение подтверждает высокий уровень подготовки наших спортсменов. Благодарим весь тренерский состав спортивной школы №18 «Золотой Дракон». От всей души поздравляем наших чемпионов, их родителей и всю команду поддержки! Вы с честью представили Бурятию и доказали, что упорные тренировки, дисциплина и настоящий командный дух приводят к вершинам, - подчеркнул министр спорта республики Иван Козырев.

Фото: минспорт Бурятии

Теги
ушу медали

Все новости

В Бурятии подешевел сахар
05.02.2026 в 09:51
Возле Центрального рынка Улан-Удэ трактор заблокировал вход в павильон
05.02.2026 в 09:44
В Бурятии близится к завершению возведение скандальной школы
05.02.2026 в 09:38
В Улан-Удэ двое подростков подрались в торговом центре
05.02.2026 в 09:18
Сборная Бурятии по ушу завоевала 211 медалей
05.02.2026 в 09:02
Целевое обучение
05.02.2026 в 09:01
Кредит на покойника
05.02.2026 в 09:00
«Мегаполис» прибавил обороты
05.02.2026 в 08:45
За год в Бурятии выявили тысячи случаев рака
05.02.2026 в 08:30
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 февраля 2026 года
05.02.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Лучшие лучники Бурятии уедут в Европу
Спортсмены представят республику на Чемпионате по стрельбе из лука
04.02.2026 в 08:56
Пулевики из Бурятии стали серебряными призерами чемпионата России
Состязания проходят в Ижевске
03.02.2026 в 16:19
Ульяна Тукуренова взяла «бронзу» на престижном Кубке Ярыгина в Красноярске
Спортсменка стала призером международного турнира, который собрал сильнейших атлетов из более чем 20 стран мира
01.02.2026 в 13:03
Монгольский борец впервые в новейшей истории завоевал золотую медаль на престижном российском турнире
Успех спортсмена состоялся в Красноярске
01.02.2026 в 11:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru