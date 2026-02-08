Физрук из Улан-Удэ завоевала золото в международных соревнованиях

Должин Цыдыпылова одержала победу в составе эстафетной команды на Международных играх, которые проходят в Дубае в столице ОАЭ. С 6 по 15 февраля 2026 года в Дубае проходит очередной этап Открытых Игр Мастерс (Open Masters Games), одно из самых престижных международных спортивных мероприятий. Более 25 000 атлетов старше 30 лет из разных стран мира принимают участие в этих состязаниях. Программа включает 33 вида спорта, среди которых — все основные дисциплины легкой атлетики. Соревнования пройдут на 22 спортивных площадках, и организаторы обещают, что Игры станут значимым событием не только благодаря количеству участников, но и высокому уровню их проведения.

Должин Цыдыпылова работает учителем физкультуры МБОУ "Российская гимназия №59" г. Улан-Удэ. Жительница Бурятии бежала в составе Российской команды эстафету 4х400 со спортсменками из Уфы, Якутии. Впереди еще одна эстафета и полумарафон.

Open Masters Games организованы International Masters Games Association (IMGA), созданной в 1995 году. Эта организация, признанная Международным олимпийским комитетом, поддерживает олимпийское движение и реализует принцип «спорт для всех». Согласно этой философии, спорт должен быть доступен каждому, независимо от возраста, пола и физической подготовки.