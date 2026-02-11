Ветеран из Бурятии взял третью медаль в Абу-Даби

Ветеран-легкоатлет Геннадий Мармушев продолжает победную серию в Абу-Даби и прошедший день принёс нашему земляку ещё одну награду. На этот раз он завоевал серебряную медаль на дистанции 5000 метров.



Международные состязания «Open Masters Games» в Абу-Даби становятся для ветерана по-настоящему золотыми. Его спортивная форма и сила духа уже принесли в копилку сборной золото в эстафете 4×400 метров, золото в беге на 10 тысяч метров по стадиону и серебро на дистанции 5 тысяч метров.

- Геннадий Петрович, мы вами гордимся! Вы не просто соревнуетесь, вы вдохновляете своим примером людей всех возрастов, доказывая, что настоящий спорт не имеет границ и пределов, - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Фото: минспорта Бурятии