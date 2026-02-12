Спорт 12.02.2026 в 11:52

В Улан-Удэ проходит первенство республики по плаванию

За звание лучших пловцов поборются 250 участников
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ проходит первенство республики по плаванию

В Улан-Удэ 11 февраля состоялось торжественное открытие первенства Бурятии по плаванию. На дорожки в бассейне ФСК вышли более 250 юных пловцов из нашей республики и соседнего региона.

В этом году за медали поборются три команды из Улан-Удэ, одна из Селенгинска и гости из Забайкальского края (две команды из Читы).

- Отрадно, что с каждым годом география соревнований расширяется. Уверен, эти старты откроют новые имена, которые вскоре прославят нашу республику далеко за её пределами, - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Спортсменов разделили по трём возрастным группам: 9–10, 11–13 и 14–16 лет. Турнир закончится сегодня, 12 февраля. По итогам стартов сформируется список кандидатов в сборную республики. Лучшие спортсмены поедут защищать честь Бурятии на межрегиональном уровне, добавили в региональном минспорта.

