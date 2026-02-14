В Улан-Удэ прошла массовая гонка «Лыжня России»

Сегодня, 14 февраля, Бурятия стала частью масштабного спортивного праздника – Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2026», а солнечная погода стала отличным подарком для всех ее участников.

- Особенно отрадно видеть среди участников самых юных жителей республики. Именно на таких стартах закладывается привычка к здоровому образу жизни, воспитывается характер и сила воли. Студенты и взрослые спортсмены показали отличную технику и зарядили всех своей энергией. Благодарю каждого, кто пришел сегодня на старт. Желаю всем крепкого здоровья, новых спортивных вершин и отличного настроения, - написал в своем ЬГ-канале министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Фото: минспорт РБ