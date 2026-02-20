Спорт 20.02.2026 в 09:32

На первенстве России по вольной борьбе выдался бурятский финал

Состязания проходили в Ульяновске
Текст: Карина Перова

Фото: скриншот

В Ульяновске 18 февраля в спорткомплексе «Новое поколение» стартовало первенство России по вольной борьбе среди девушек. На состязания съехались более 160 спортсменок из 41 субъекта.

Накануне выдался бурятский финал в весовой категории до 57 кг. За «золото» боролись Должон Цынгуева и Аяна Цыренжапова. В результате чемпионкой стала первая девушка.

По итогам соревнований будет сформирована сборная страны для участия в первенствах Европы и мира.

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

