На первенстве России по вольной борьбе выдался бурятский финал

В Ульяновске 18 февраля в спорткомплексе «Новое поколение» стартовало первенство России по вольной борьбе среди девушек. На состязания съехались более 160 спортсменок из 41 субъекта.

Накануне выдался бурятский финал в весовой категории до 57 кг. За «золото» боролись Должон Цынгуева и Аяна Цыренжапова. В результате чемпионкой стала первая девушка.

По итогам соревнований будет сформирована сборная страны для участия в первенствах Европы и мира.

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.