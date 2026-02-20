Спорт 20.02.2026 в 17:32

Лучники из Бурятии завоевали «золото» чемпионата Европы

Студенты БГСХА одолели турков
A- A+
Текст: Карина Перова
Лучники из Бурятии завоевали «золото» чемпионата Европы
Фото: Российская федерация стрельбы из лука

В болгарском Пловдиве в эти дни проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука среди юниоров. В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии.

Студенты БГСХА Кристина Елшина и Игнатий Егоров завоевали золото в соревнованиях смешанных команд в классическом луке среди юниоров (спортсмены не старше 21 года). В напряженной перестрелке они обыграли соперников из Турции – Наиле Ирем Джевак и Хусейина Какашчи.

Российские лучники выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Теги
стрельба из лука чемпионат Европы

Все новости

Несколько туристов из Китая утонули на Байкале
20.02.2026 в 17:54
Лучники из Бурятии завоевали «золото» чемпионата Европы
20.02.2026 в 17:32
В Улан-Удэ создали патрульные группы для тушения пожаров
20.02.2026 в 17:08
VK вытесняет Telegram в Бурятии
20.02.2026 в 16:56
Дальневосточные депутаты поддержали инициативу Бурятии по вопросу о бакланах
20.02.2026 в 16:36
В Улан-Удэ объявили в розыск 17-летнего подростка
20.02.2026 в 16:28
Жителям Бурятии рассказали, сколько должен храниться хлеб
20.02.2026 в 16:17
В Улан-Удэ недосчитались мощности в казарме ФСО
20.02.2026 в 16:15
Бурятским туристам срежут безвиз
20.02.2026 в 16:15
«За сына заплатили, но он ударил ребенка в лицо»
20.02.2026 в 16:04
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
На первенстве России по вольной борьбе выдался бурятский финал
Состязания проходили в Ульяновске
20.02.2026 в 09:32
Кикбоксеры Бурятии установили новый рекорд республики
Спортсмены привезли с «Кубка Сибири» 34 медали
17.02.2026 в 17:23
Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ
Состязания пройдут в Греции
16.02.2026 в 13:32
В Улан-Удэ прошла массовая гонка «Лыжня России»
По традиции в ней приняли участие и малыши
14.02.2026 в 21:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru