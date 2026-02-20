Лучники из Бурятии завоевали «золото» чемпионата Европы

В болгарском Пловдиве в эти дни проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука среди юниоров. В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии.

Студенты БГСХА Кристина Елшина и Игнатий Егоров завоевали золото в соревнованиях смешанных команд в классическом луке среди юниоров (спортсмены не старше 21 года). В напряженной перестрелке они обыграли соперников из Турции – Наиле Ирем Джевак и Хусейина Какашчи.

Российские лучники выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.