21.02.2026 в 14:35

Монгольские лыжники завершили участие в Олимпиаде


Результаты выступлений показали, что Монголия в зимних видах пока не впечатляет  спортивными  достижениями 

Текст: Иван Иванов
Монголия завершила участие в XXV зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане и Кортина-д’Ампеццо в Италии. В соревнованиях выступили два спортсмена в лыжных гонках и один — в горнолыжном спорте. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ». 

Однако результаты спортсменов страны оказались не слишком обнадеживающими. Особенно выделяется участие монгольского мастера международного класса Алтанзулына Ариунбата в дисциплине слалома, проходившей на базе «Stelvio Ski Center» в Бормио. Он стал первым монгольским спортсменом, выступившим на Олимпиаде в горнолыжном спорте, и показал достойную скорость, силу и смелость среди 96 участников. В итоге он занял 38-е место, его результат по сумме двух попыток составил 2:30,02 минуты. Несмотря на это, общее выступление монгольских спортсменов на Играх оказалось менее успешным, чем ожидалось, и их участие завершилось.

Между тем Монголия  приехала в Милан под своим национальным флагом, в отличие от российской команды, которая выступает без российских флагов и гимна из-за наложенных на нее санкций Олимпийского комитета. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, пока завоевана одна серебряная медаль. Видимо, несчастливое число также влияет на результаты. Спортсмены выступают без прежнего огонька.

Фото: "Номер один"
