22.02.2026 в 13:56

Минобрнауки Бурятии обязали построить спортзал для одаренных детей

В объекте нуждается лицей-интернат № 61
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ лицей-интернат № 61 для одаренных детей нуждается в спортивном зале. Прокуратура Советского района установила, что в министерстве образования и науки республики (учредитель образовательной организации) деньги на строительство не выделялись.

Суд удовлетворил исковые требования районного прокурора о том, чтобы возложить на минобрнауки РБ обязанности по возведению объекта и его финансированию.

«Надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.

ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

