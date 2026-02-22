Минобрнауки Бурятии обязали построить спортзал для одаренных детей

В Улан-Удэ лицей-интернат № 61 для одаренных детей нуждается в спортивном зале. Прокуратура Советского района установила, что в министерстве образования и науки республики (учредитель образовательной организации) деньги на строительство не выделялись.

Суд удовлетворил исковые требования районного прокурора о том, чтобы возложить на минобрнауки РБ обязанности по возведению объекта и его финансированию.

«Надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.