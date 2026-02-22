Спорт 22.02.2026 в 20:21
Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» в Минске
Чемпионкой стала Ирина Ологонова
Текст: Карина Перова
В столице Беларуси, Минске, состоялся 55-ый международный турнир по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. На состязаниях блеснули спортсмены из Бурятии.
Так, Ирина Ологонова стала обладательницей золотой медали в весовой категории 55 кг. Представительница нашей республики одолела Викторию Ваулину из Пермского края.
Кроме того, «бронзу» завоевала Ульяна Тукуренова в весовой категории 59 кг.
Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
Тегивольная борьба