Спорт 23.02.2026 в 10:56

Спортсменка из Бурятии завоевала золото на престижном турнире в Минске

Ирина Ологонова стала лучшей в весовой категории до 55 кг, а Ульяна Тукуренова и Димчик Батомункуев взяли бронзу
Текст: Макар Захаров
Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия

В Беларуси прошел 55-й международный турнир по вольной борьбе памяти легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Уроженка Бурятии Ирина Ологонова блестяще выступила на соревнованиях, завоевав золотую медаль. Она одержала победу в весовой категории до 55 кг.

Еще одну награду в копилку республики принесла Ульяна Тукуренова, которая стала бронзовым призером в весе до 59 кг.

Отличился и воспитанник бурятской школы борьбы Димчик Батомункуев, выступающий за сборную Беларуси. Он поднялся на третью ступень пьедестала в категории до 57 кг, завоевав бронзу.

