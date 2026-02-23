Спортсменка из Бурятии завоевала золото на престижном турнире в Минске

В Беларуси прошел 55-й международный турнир по вольной борьбе памяти легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Уроженка Бурятии Ирина Ологонова блестяще выступила на соревнованиях, завоевав золотую медаль. Она одержала победу в весовой категории до 55 кг.

Еще одну награду в копилку республики принесла Ульяна Тукуренова, которая стала бронзовым призером в весе до 59 кг.

Отличился и воспитанник бурятской школы борьбы Димчик Батомункуев, выступающий за сборную Беларуси. Он поднялся на третью ступень пьедестала в категории до 57 кг, завоевав бронзу.