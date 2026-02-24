Лучники Бурятии завоевали 6 медалей первенства Европы

Сегодня в аэропорту «Байкал» торжественно встретили лучников из Бурятии, успешно выступивших на чемпионате и первенстве Европы в Болгарии. Спортсмены завоевали на первенстве до 21 года 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награды.

Игнатий Егоров и Кристина Елшина стали лучшими в миксте (классический лук). Также Кристина стала второй на выступлении женской команды (классический лук).

Арюна Эрдыниева завоевала «золото» в команде (блочный лук), «серебро» в миксте (блочный лук) и «бронзу» в личном зачёте (блочный лук).

Кроме того, Игнатий Егоров и Арюна Эрдыниева выполнили нормативы «Мастер спорта России международного класса».

«Наши мужчины Алдар Цыбикжапов и Олег Цыбикжапов также показали достойную стрельбу, заняв 9 места в своих категориях», - добавили в минспорта Бурятии.