Спорт 24.02.2026 в 09:20

Лучники Бурятии завоевали 6 медалей первенства Европы

Спортсменов торжественно встретили в аэропорту «Байкал»
A- A+
Текст: Карина Перова
Лучники Бурятии завоевали 6 медалей первенства Европы
Фото: минспорта Бурятии

Сегодня в аэропорту «Байкал» торжественно встретили лучников из Бурятии, успешно выступивших на чемпионате и первенстве Европы в Болгарии. Спортсмены завоевали на первенстве до 21 года 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую награды.

Игнатий Егоров и Кристина Елшина стали лучшими в миксте (классический лук). Также Кристина стала второй на выступлении женской команды (классический лук).

Арюна Эрдыниева завоевала «золото» в команде (блочный лук), «серебро» в миксте (блочный лук) и «бронзу» в личном зачёте (блочный лук).

Кроме того, Игнатий Егоров и Арюна Эрдыниева выполнили нормативы «Мастер спорта России международного класса».

«Наши мужчины Алдар Цыбикжапов и Олег Цыбикжапов также показали достойную стрельбу, заняв 9 места в своих категориях», - добавили в минспорта Бурятии.

 

Теги
стрельба из лука

Все новости

В Улан-Удэ на пожарах погибли двое мужчин
24.02.2026 в 10:16
В Улан-Удэ Мелькомбинат останется без воды
24.02.2026 в 09:50
Кедровая шишка станет украшением села в Бурятии
24.02.2026 в 09:38
Лучники Бурятии завоевали 6 медалей первенства Европы
24.02.2026 в 09:20
Гороскоп для жителей Бурятии на воскресенье, 24 февраля 2026 года
24.02.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 24 февраля
24.02.2026 в 06:02
В Бурятии началась большая распродажа бизнеса
24.02.2026 в 06:00
В Улан-Удэ прогремел полуденный выстрел
23.02.2026 в 15:33
К 2030 году грузопоток между Россией и Монголией вырастет до 50 млн тонн в год
23.02.2026 в 14:33
В Улан-Удэ три участника СВО с инвалидностью получили автомобили
23.02.2026 в 14:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
Спортсменка из Бурятии завоевала золото на престижном турнире в Минске
Ирина Ологонова стала лучшей в весовой категории до 55 кг, а Ульяна Тукуренова и Димчик Батомункуев взяли бронзу
23.02.2026 в 10:56
Спортсменка из Бурятии завоевала «золото» в Минске
Чемпионкой стала Ирина Ологонова
22.02.2026 в 20:21
Минобрнауки Бурятии обязали построить спортзал для одаренных детей
В объекте нуждается лицей-интернат № 61
22.02.2026 в 13:56
Боксеры Бурятии завоевали 22 медали чемпионата и первенства ДФО
В состязаниях участвовали женщины, юниорки и девушки
22.02.2026 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru