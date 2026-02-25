Спорт 25.02.2026 в 09:05
На льду Байкала в Бурятии соберутся именитые спортсмены
В Максимихе пройдет турнир по хоккею
Текст: Карина Перова
В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии соберутся именитые спортсмены. С 25 по 27 февраля на льду Байкала возле парк-отеля «Кумуткан» состоится турнир по хоккею – классическому и с мячом (6+).
Частью этого события станут прославленные хоккеисты, фигуристы и др.: Владислав Третьяк, Евгений Артюхин, Евгений Иванушкин, Камил Гаджиев, Аделина Сотникова, Ярослав Кузьмичев и Марина Косачева.
«Кубок Байкала – это больше, чем турнир. Это место, где встречаются поколения, и где каждый матч звучит особенно», - прокомментировали в райадминистрации.
Возрастное ограничение 6+