Спорт 25.02.2026 в 09:05

На льду Байкала в Бурятии соберутся именитые спортсмены

В Максимихе пройдет турнир по хоккею
Текст: Карина Перова
На льду Байкала в Бурятии соберутся именитые спортсмены
Фото: архив «Номер один»

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии соберутся именитые спортсмены. С 25 по 27 февраля на льду Байкала возле парк-отеля «Кумуткан» состоится турнир по хоккею – классическому и с мячом (6+).

Частью этого события станут прославленные хоккеисты, фигуристы и др.: Владислав Третьяк, Евгений Артюхин, Евгений Иванушкин, Камил Гаджиев, Аделина Сотникова, Ярослав Кузьмичев и Марина Косачева.

«Кубок Байкала – это больше, чем турнир. Это место, где встречаются поколения, и где каждый матч звучит особенно», - прокомментировали в райадминистрации.

хоккей Байкал

с 25 февраля по 3 марта

