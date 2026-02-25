Спорт 25.02.2026 в 15:31

Дмитрий Свищев: Футбол в Бурятии, к сожалению, не пошел

Депутат Госдумы объяснил, почему бурятские футболисты не играют в РПЛ
Фото: архив «Номер один»
Корреспондент «РБ Спорт» пообщался с депутатом Госдумы Дмитрием Свищевым и спросил, почему футболисты из Бурятии не играют в РПЛ и почему регион слабо развивается в плане футбола.

«Есть футбольные регионы, а есть нефутбольные. Есть хоккейные, а есть борцовские, боксерские. А есть те, где процветает стрельба из лука. Бурятия сильна своими национальными видами спорта. Допустим, стрельбой из лука. Там огромное количество высочайшего уровня мастеров. Та же борьба. Есть виды спорта, которые исторически культивируются на территории Бурятии. Это непростой в климатическом смысле регион, там зима холодная, лето жаркое. И футбол исторически не развивался на этой территории, там есть свои виды спорта. Футбол там, к сожалению, не пошел. Но я могу сказать, что руководство региона и РФС точно не обделяют вниманием Бурятию. Но все зависит от общественности, которая хочет развивать тот или иной вид спорта. Если есть активные спортивные лидеры, тогда процесс движется. РФС строит несколько сот футбольных полей ежегодно, это большая программа, но важно не просто построить поле в каком-то месте, а важно для кого, есть ли спрос на этот вид спорта», — заявил Свищев.
