Спорт 26.02.2026 в 09:06

Юный пловец из Бурятии завоевал сразу 6 наград

Состязания проходили в Москве
Текст: Карина Перова
Юный пловец из Бурятии завоевал сразу 6 наград
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

В Москве с 21 по 22 февраля проходили соревнования по плаванию – «Всероссийская матчевая встреча» (2 этап). Бурятию представляли воспитанники Республиканской спортивной школы плавания.

Так, юный пловец Юваль Суранов завоевал сразу 6 медалей, продемонстрировав впечатляющие результаты на нескольких дистанциях. Спортсмен получил четыре «золота» (50 м брасс, 100 м брасс, 100 м вольный стиль и 200 м баттерфляй) и два «серебра» (100 м на спине и 200 м брасс)

«Также Юваль показал лучший результат соревнований по очкам среди юношей 14-15 лет: 50 м брасс – 29.18, 703 очка», - добавили в Центре спортивной подготовки РБ.

Бурятских пловцов тренируют Алексей Захаров и Марк Фиц.

плавание

