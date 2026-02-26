Юный пловец из Бурятии завоевал сразу 6 наград

В Москве с 21 по 22 февраля проходили соревнования по плаванию – «Всероссийская матчевая встреча» (2 этап). Бурятию представляли воспитанники Республиканской спортивной школы плавания.

Так, юный пловец Юваль Суранов завоевал сразу 6 медалей, продемонстрировав впечатляющие результаты на нескольких дистанциях. Спортсмен получил четыре «золота» (50 м брасс, 100 м брасс, 100 м вольный стиль и 200 м баттерфляй) и два «серебра» (100 м на спине и 200 м брасс)

«Также Юваль показал лучший результат соревнований по очкам среди юношей 14-15 лет: 50 м брасс – 29.18, 703 очка», - добавили в Центре спортивной подготовки РБ.

Бурятских пловцов тренируют Алексей Захаров и Марк Фиц.