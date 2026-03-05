Спорт 05.03.2026 в 10:35

17-летняя шахматистка из Бурятии получила звание мастера ФИДЕ

Успехов добилась Номина Дармаева
A- A+
Текст: Карина Перова
17-летняя шахматистка из Бурятии получила звание мастера ФИДЕ
Фото: соцсети

Шахматистка из Бурятии 17-летняя Номина Дармаева получила звание мастера ФИДЕ. Об этом сообщила президент республиканской Федерации шахмат Инна Ивахинова.

Номина – чемпионка России, чемпионка Азии, чемпионка Европы и бронзовый призёр первенства мира. Ее путь к успеху начался в 5 лет в Закаменском районе. В 7 лет она переехала в Улан-Удэ, где со 2 класса занимается в шахматной школе. Сейчас девушка тренируется под руководством международного мастера Тимура Иванова.

«Целая история, длиной в 10 лет. Сколько турниров за плечами, победы, поражения, радость, слезы, медали, путешествия, дебюты, комбинации, переживания, друзья, тысячи часов за подготовкой и игрой. Теперь в моей копилке целых три воспитанника с этим престижным международным званием!», - прокомментировала Инна Ивахинова.



Теги
шахматы мастер ФИДЕ

Все новости

В Монголии бизнес модернизирует роддом
05.03.2026 в 17:02
Госслужащих Бурятии обучили работе с нейросетями
05.03.2026 в 16:49
Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты
05.03.2026 в 16:39
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
05.03.2026 в 16:34
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
05.03.2026 в 16:18
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
05.03.2026 в 15:45
В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике
05.03.2026 в 15:14
В Улан-Удэ осудили фермера
05.03.2026 в 15:13
В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №1
05.03.2026 в 14:54
Застройщики оказались без денег
05.03.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ открылся центр софт-волейбола
В новом зале есть все для занятий
04.03.2026 в 11:04
В Байкальске появится современный лыжно-лыжероллерный комплекс
Туристов спортивный объект будет привлекать  и зимой и летом
03.03.2026 в 11:57
Дзюдоистки из Бурятии взяли 4 медали в Каспийске
Там проходили чемпионат и первенство России по спорту глухих
02.03.2026 в 11:24
В Улан-Удэ прошел турнир по стрельбе из лука в честь Сагаалгана
В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из четырёх регионов
01.03.2026 в 14:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru