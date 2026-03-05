17-летняя шахматистка из Бурятии получила звание мастера ФИДЕ

Шахматистка из Бурятии 17-летняя Номина Дармаева получила звание мастера ФИДЕ. Об этом сообщила президент республиканской Федерации шахмат Инна Ивахинова.

Номина – чемпионка России, чемпионка Азии, чемпионка Европы и бронзовый призёр первенства мира. Ее путь к успеху начался в 5 лет в Закаменском районе. В 7 лет она переехала в Улан-Удэ, где со 2 класса занимается в шахматной школе. Сейчас девушка тренируется под руководством международного мастера Тимура Иванова.

«Целая история, длиной в 10 лет. Сколько турниров за плечами, победы, поражения, радость, слезы, медали, путешествия, дебюты, комбинации, переживания, друзья, тысячи часов за подготовкой и игрой. Теперь в моей копилке целых три воспитанника с этим престижным международным званием!», - прокомментировала Инна Ивахинова.