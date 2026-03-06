Спорт 06.03.2026 в 16:42

Волейболисты Бурятского госуниверситета порвали всех

Победу завоевали и женская, и мужская команды
Текст: Карина Перова
Волейболисты Бурятского госуниверситета порвали всех
Фото: пресс-служба БГУ

Женская и мужская команды Бурятского госуниверситета блеснули в Студенческой волейбольной лиге России. Спортсмены вернулись домой с золотыми медалями. Соревнования проходили в конце февраля.

Как подчеркнули в пресс-службе вуза, женская сборная под руководством тренера Сергея Климова впервые за 9 лет стала чемпионом лиги в Омске, не отдав соперникам ни одной партии. Капитана команды Снежанну Афанасьеву признали лучшим связующим турнира.

Мужская сборная, которую подготовила тренер Яна Намсараева, завоевала 1 место в финале чемпионата лиги в Красноярске.

 

волейбол БГУ студенты

