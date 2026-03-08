Спорт 08.03.2026 в 10:48

Горнолыжница из Байкальска завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде

Российским спортсменам разрешили участвовать в спортивных играх в Италии
Текст: Иван Иванов
ru.freepik.com

Прекрасной новостью поделился в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала первую медаль для нашей сборной на этих играх.

У девушки бронза в скоростном спуске в классе LW6/8-2. Ее результат - 1 минута 24,47 секунды. Впереди спортсменки из Швеции и Франции.

Варвара - двукратная чемпионка мира. Кроме того, в ее активе девять золотых медалей Кубка мира. Ее наставник - заслуженный тренер России Юрий Пешков, который работает в отделении горнолыжного спорта спортивной школы «Сибскана».

«От всей души поздравляю спортсменку и ее тренера с заслуженной медалью! Уверен, всех земляков Варвары сейчас переполняет чувство гордости. Верю, что на этих играх наша команда сплотится и покажет действительно достойные результаты. На Паралимпиаду отправились шесть российских спортсменов. Причем выступают они под нашим флагом! Убежден, что это придает им сил», - сообщил глава региона.

Сейчас у России уже две медали этой Паралимпиады. Вторую завоевал также сибиряк, уроженец Красноярска Алексей Бугаев.

08.03.2026 в 10:48
