Абсолютными чемпионами стали юные легкоатлеты из Бурятии

Максим Устьянцев стал первым во всех четырех видах программы, а Ева Дашиева взяла золото на дистанциях 60 и 600 метров
Текст: Макар Захаров
Воспитанники Курумканской детско-юношеской спортивной школы триумфально выступили на межрегиональных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью в помещении. Турнир проходил в Южно-Сахалинске с 6 по 7 марта и собрал сильнейших юных спортсменов в возрастных категориях U16, U14 и U12.

Команда под руководством тренера Алдара Дашиева показала блестящие результаты. Абсолютными чемпионами в легкоатлетическом четырехборье стали Максим Устьянцев и Ева Дашиева. При этом Максим продемонстрировал уникальное достижение - он стал лучшим во всех четырех видах программы. Ева Дашиева первенствовала в беговых дисциплинах на 60 и 600 метров, а также заняла второе место в прыжках в длину.

Министр спорта Бурятии Иван Козырев поздравил спортсменов и их наставника с высокими результатами.

- Успехи курумканских легкоатлетов на межрегиональных соревнованиях - это яркий пример того, как работа тренера и упорство спортсменов приносят плоды высокого уровня. Поздравляю Еву, Максима и их наставника Алдара Дашиева с блестящими результатами. Вы прославляете всю Бурятию, - отметил министр.

Победа на турнире в Южно-Сахалинске стала важным этапом в спортивной карьере юных легкоатлетов и подтвердила высокий уровень подготовки воспитанников Курумканской ДЮСШ.

