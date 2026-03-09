Спорт 09.03.2026 в 09:51

Борцы Бурятии взяли семь медалей в Якутии

Там состоялся международный турнир памяти Р. М. Дмитриева
Текст: Карина Перова
Фото: ЦСП «Триумф»

В Якутске завершился XII международный турнир по вольной борьбе памяти Р. М. Дмитриева. На состязаниях отличились спортсмены из Бурятии.

Представители нашей республики завоевали 7 медалей. Так, титул чемпиона получили Тумэн Дондоков (74 кг) и Бато Кырмыгенов (86 кг).

«Серебро» завоевали Очир Цыденов (61 кг), Белигто Лхамажапов (79 кг) и Ока Леджинов (97 кг). А бронзовыми призерами стали Зоригто Бороев (65 кг) и Доржо Шарастепанов (74 кг).

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

вольная борьба

