Борцы Бурятии взяли семь медалей в Якутии

В Якутске завершился XII международный турнир по вольной борьбе памяти Р. М. Дмитриева. На состязаниях отличились спортсмены из Бурятии.

Представители нашей республики завоевали 7 медалей. Так, титул чемпиона получили Тумэн Дондоков (74 кг) и Бато Кырмыгенов (86 кг).

«Серебро» завоевали Очир Цыденов (61 кг), Белигто Лхамажапов (79 кг) и Ока Леджинов (97 кг). А бронзовыми призерами стали Зоригто Бороев (65 кг) и Доржо Шарастепанов (74 кг).

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.