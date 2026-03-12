Депутат Народного Хурала возглавил Федерацию футбола Бурятии

Депутат Народного Хурала Максим Бувалин возглавил Федерацию футбола Бурятии. Выборы состоялись накануне в рамках общего собрания. Его кандидатуру избрали единогласно, сообщил министр спорта республики Иван Козырев.

«Федерация футбола сегодня динамично развивается: увеличивается количество занимающихся, растёт интерес к этому виду спорта среди детей и молодёжи, появляются новые спортивные объекты», - сказал министр.

Напомним, Бувалин подал документы в президенты республиканской Федерации футбола в конце января. Ранее он стал дипломированным тренером-преподавателем.

До этого у руля футбола Бурятии стоял Роман Галимов.