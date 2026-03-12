Спорт 12.03.2026 в 13:00

Депутат Народного Хурала возглавил Федерацию футбола Бурятии

Руководителем стал Максим Бувалин
A- A+
Текст: Карина Перова
Депутат Народного Хурала возглавил Федерацию футбола Бурятии
Фото: канал в MAX Ивана Козырева

Депутат Народного Хурала Максим Бувалин возглавил Федерацию футбола Бурятии. Выборы состоялись накануне в рамках общего собрания. Его кандидатуру избрали единогласно, сообщил министр спорта республики Иван Козырев.

«Федерация футбола сегодня динамично развивается: увеличивается количество занимающихся, растёт интерес к этому виду спорта среди детей и молодёжи, появляются новые спортивные объекты», - сказал министр.

Напомним, Бувалин подал документы в президенты республиканской Федерации футбола в конце января. Ранее он стал дипломированным тренером-преподавателем.

До этого у руля футбола Бурятии стоял Роман Галимов.

Теги
федерация футбола

Все новости

Мусорного оператора в Забайкалье уличили в мошенничестве
12.03.2026 в 13:06
Депутат Народного Хурала возглавил Федерацию футбола Бурятии
12.03.2026 в 13:00
Бурятстат сообщил о средних ценах на жилье в Бурятии
12.03.2026 в 12:55
Мэр Улан-Удэ поручил усилить борьбу с гололедом
12.03.2026 в 12:47
В Бурятии установили владельца ордена Отечественной войны, изъятого у ВСУшника
12.03.2026 в 12:39
Монголия своих не бросает
12.03.2026 в 12:30
Жительница Бурятии превратила квартиру в стихийный питомник
12.03.2026 в 12:06
В Иркутске цены на проезд в маршрутках подорожают
12.03.2026 в 11:50
В Бурятии пара выпивох на ходу выбрасывали из машины бутылки
12.03.2026 в 11:48
В поселке в Бурятии пожаловались на вонючую привозную воду
12.03.2026 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
Баскетболистки из Бурятии стали лучшими в ДФО
Девушки победили на чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ
12.03.2026 в 09:22
Спортсменки из Бурятии взяли три медали первенства России по вольной борьбе
Состязания проходили в Москве
10.03.2026 в 10:42
Борцы Бурятии взяли семь медалей в Якутии
Там состоялся международный турнир памяти Р. М. Дмитриева
09.03.2026 в 09:51
Абсолютными чемпионами стали юные легкоатлеты из Бурятии
Максим Устьянцев стал первым во всех четырех видах программы, а Ева Дашиева взяла золото на дистанциях 60 и 600 метров
08.03.2026 в 12:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru