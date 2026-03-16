Пулевик из Бурятии завоевал «золото» первенства России

В Ижевске до 20 марта проходят первенство страны и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 22 лет. На состязаниях отличился спортсмен из Бурятии.

Жаргал Цыденешиев завоевал «золото» в упражнении «Соло». Также он показал лучший результат в квалификации упражнения ПП-60 (10 м) – 577 очков, что соответствует нормативу мастера спорта. Однако в финале юноша занял 6-е место.

Сегодня, 16 марта, Жаргалу предстоит выполнять упражнение МПП-60 (50 м, пистолет произвольный).

Месяцем ранее бурятский спортсмен в команде с Александром Кондрашиным и Тамиром Бадмаевым завоевал серебро чемпионата России. Пулевики тренируются под руководством Александра Степанова в РСШОР.