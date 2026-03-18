Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России «Мастерс» в Туле. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, среди 155 команд со всей страны сборная Улан-Удэ заняла 9-ое общекомандное место, а клуб «Байкал» – 8-ое.
Всего бурятские спортсмены завоевали 13 медалей:
Николай Чанцев: «золото» – прыжки в длину и тройной прыжок.
Ирина Иванова: «золото» – дистанция 60 м, прыжки в длину; «серебро» – эстафета 4×200 м.
Светлана Кириллова: «золото» – спортивная ходьба 3000 м, спортивная ходьба 5000 м.
Сергей Прохоров: «золото» – пятиборье, «бронза» – тройной прыжок.
Должин-Жаб Цыдыпылова: «золото» – дистанция 1500 м, «серебро» – дистанция 800 м.
Николай Потрахин: «серебро» – прыжки в длину.
Альберт Егоров: «бронза» – дистанция 3000 м.
«Поздравляю спортсменов и их наставников. Вы – пример того, что возраст не помеха для побед. Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и новых рекордов, только вперед!», - написал Алексей Цыденов.