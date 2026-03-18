Спорт 18.03.2026 в 09:28

Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России

Соревнования проходили в Туле
Текст: Карина Перова
Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России «Мастерс» в Туле. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, среди 155 команд со всей страны сборная Улан-Удэ заняла 9-ое общекомандное место, а клуб «Байкал» – 8-ое.

Всего бурятские спортсмены завоевали 13 медалей:

Николай Чанцев: «золото» – прыжки в длину и тройной прыжок.

Ирина Иванова: «золото» – дистанция 60 м, прыжки в длину; «серебро» – эстафета 4×200 м.

Светлана Кириллова: «золото» – спортивная ходьба 3000 м, спортивная ходьба 5000 м.

Сергей Прохоров: «золото» – пятиборье, «бронза» – тройной прыжок.

Должин-Жаб Цыдыпылова: «золото» – дистанция 1500 м, «серебро» – дистанция 800 м.

Николай Потрахин: «серебро» – прыжки в длину.

Альберт Егоров: «бронза» – дистанция 3000 м.

«Поздравляю спортсменов и их наставников. Вы – пример того, что возраст не помеха для побед. Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и новых рекордов, только вперед!», - написал Алексей Цыденов.

Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
