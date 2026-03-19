Ушуисты Бурятии взяли в Москве десять наград
С 11 по 16 марта в Москве проходили чемпионат и первенство России по ушу. За награды боролись более 350 атлетов из 34 регионов.
Бурятию представляли воспитанники школы «Золотой Дракон». Они завоевали десять медалей: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.
Чемпионат России (мужчины):
Мастер спорта Амгалан Жигжитов стал чемпионом России в парном выступлении и серебряным призером. Восстановившись после травмы, подтвердил статус члена сборной страны.
Никита Кадилов – чемпион страны (в паре) и дважды бронзовый призёр. Выполнил норматив мастера спорта России.
Захар Жданов в дебютном взрослом старте завоевал «серебро» и «бронзу».
Первенство России (юниоры):
Алдар Дампилов – абсолютный лидер: два «золота» из трёх возможных, победа в двоеборье и в упражнении с копьём.
Игорь Халбышкеев взял «бронзу» в дебютном первенстве. Эту медаль Игорь посвятил отцу – участнику СВО.