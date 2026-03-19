Спорт 19.03.2026 в 10:16

Ушуисты Бурятии взяли в Москве десять наград

Регион представляли воспитанники школы «Золотой Дракон»
Текст: Карина Перова
Фото: минспорта Бурятии

С 11 по 16 марта в Москве проходили чемпионат и первенство России по ушу. За награды боролись более 350 атлетов из 34 регионов.

Бурятию представляли воспитанники школы «Золотой Дракон». Они завоевали десять медалей: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.

Чемпионат России (мужчины):

Мастер спорта Амгалан Жигжитов стал чемпионом России в парном выступлении и серебряным призером. Восстановившись после травмы, подтвердил статус члена сборной страны.

Никита Кадилов – чемпион страны (в паре) и дважды бронзовый призёр. Выполнил норматив мастера спорта России.

Захар Жданов в дебютном взрослом старте завоевал «серебро» и «бронзу».

Первенство России (юниоры):

Алдар Дампилов – абсолютный лидер: два «золота» из трёх возможных, победа в двоеборье и в упражнении с копьём.

Игорь Халбышкеев взял «бронзу» в дебютном первенстве. Эту медаль Игорь посвятил отцу – участнику СВО.

