Ушуисты Бурятии взяли в Москве десять наград

С 11 по 16 марта в Москве проходили чемпионат и первенство России по ушу. За награды боролись более 350 атлетов из 34 регионов.

Бурятию представляли воспитанники школы «Золотой Дракон». Они завоевали десять медалей: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.

Чемпионат России (мужчины):

Мастер спорта Амгалан Жигжитов стал чемпионом России в парном выступлении и серебряным призером. Восстановившись после травмы, подтвердил статус члена сборной страны.

Никита Кадилов – чемпион страны (в паре) и дважды бронзовый призёр. Выполнил норматив мастера спорта России.

Захар Жданов в дебютном взрослом старте завоевал «серебро» и «бронзу».

Первенство России (юниоры):

Алдар Дампилов – абсолютный лидер: два «золота» из трёх возможных, победа в двоеборье и в упражнении с копьём.

Игорь Халбышкеев взял «бронзу» в дебютном первенстве. Эту медаль Игорь посвятил отцу – участнику СВО.