Три боксера из Бурятии выступят на кубке России

С 20 по 22 марта в Самаре пройдёт кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова (6+). Сегодня состоятся четвертьфинальные поединки. Бурятию будут представлять трое спортсменов: Дугар Айсуев (48 кг), Виталий Какубава (51 кг) и Сандан Санданов (67 кг).

Соперником Дугара Айсуева станет Иван Курбачёв из Забайкальского края. Айсуев дважды выигрывал Курбачёва: на предыдущем чемпионате России и турнире «Байкал».

Виталий Какубава будет соревноваться против Амиршоха Джалолова (Калининградская область), а Сандан Санданов будет боксировать против Александра Зырянова (Санкт-Петербург).

Возрастное ограничение 6+