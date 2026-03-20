Спорт 20.03.2026 в 14:40
Три боксера из Бурятии выступят на кубке России
Состязания проходят в Самаре
Текст: Карина Перова
С 20 по 22 марта в Самаре пройдёт кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова (6+). Сегодня состоятся четвертьфинальные поединки. Бурятию будут представлять трое спортсменов: Дугар Айсуев (48 кг), Виталий Какубава (51 кг) и Сандан Санданов (67 кг).
Соперником Дугара Айсуева станет Иван Курбачёв из Забайкальского края. Айсуев дважды выигрывал Курбачёва: на предыдущем чемпионате России и турнире «Байкал».
Виталий Какубава будет соревноваться против Амиршоха Джалолова (Калининградская область), а Сандан Санданов будет боксировать против Александра Зырянова (Санкт-Петербург).
Возрастное ограничение 6+
Тегибокс