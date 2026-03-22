Спорт 22.03.2026 в 10:51

Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по боевому самбо

Ульяна Фирсова завоевала путевку в сборную страны и теперь представит Россию на международных турнирах
Текст: Станислав Сергеев
Спортсменка из Бурятии Ульяна Фирсова стала победительницей чемпионата России по боевому самбо. Турнир прошел 21 марта в подмосковном Серпухове и собрал сильнейших спортсменок со всей страны.

«Наши спортсмены снова радуют! Победа нашей самбистки Ульяны Фирсовой на Чемпионате России по боевому самбо - это колоссальное достижение, ведь это один из престижных и конкурентных турниров в мире единоборств», - написал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Золотая медаль открыла спортсменке путь в национальную сборную. Отныне Ульяна Фирсова будет представлять Россию на крупнейших международных стартах - чемпионатах Европы, мира и кубках мира.

Глава республики поздравил самбистку и ее тренера Жаргала Жигжитова с победой. «Желаем Ульяне не останавливаться на достигнутом и достойно проявить себя на мировой арене», - отметил Алексей Цыденов.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

За сутки в Бурятии потушили пять пожаров
22.03.2026 в 10:52
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по боевому самбо
22.03.2026 в 10:51
Пенсионер из Бурятии пытается сохранить уникальных голубей
22.03.2026 в 08:00
Когда Бог не дает, а судьба испытывает
22.03.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 22 марта 2026 года
22.03.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 22 марта
22.03.2026 в 06:02
В пригороде Улан-Удэ фура задавила женщину
21.03.2026 в 17:47
В Иркутской области нестабильный интернет создает проблемы для бизнеса
21.03.2026 в 16:44
В Забайкалье полицейские обнаружили у автомобилиста 18 золотых слитков
21.03.2026 в 14:54
У экс-председателя иркутского парламента изъяли имущества и вклады на миллиарды рублей
21.03.2026 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Три боксера из Бурятии выступят на кубке России
Состязания проходят в Самаре
20.03.2026 в 14:40
Ушуисты Бурятии взяли в Москве десять наград
Регион представляли воспитанники школы «Золотой Дракон»
19.03.2026 в 10:16
Легкоатлеты-ветераны из Бурятии завоевали россыпь наград на чемпионате России
Соревнования проходили в Туле
18.03.2026 в 09:28
Улан-Удэ принял кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА
В состязаниях участвовали 83 лучника
17.03.2026 в 09:52
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
