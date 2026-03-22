Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по боевому самбо

Спортсменка из Бурятии Ульяна Фирсова стала победительницей чемпионата России по боевому самбо. Турнир прошел 21 марта в подмосковном Серпухове и собрал сильнейших спортсменок со всей страны.«Наши спортсмены снова радуют! Победа нашей самбистки Ульяны Фирсовой на Чемпионате России по боевому самбо - это колоссальное достижение, ведь это один из престижных и конкурентных турниров в мире единоборств», - написал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Золотая медаль открыла спортсменке путь в национальную сборную. Отныне Ульяна Фирсова будет представлять Россию на крупнейших международных стартах - чемпионатах Европы, мира и кубках мира.Глава республики поздравил самбистку и ее тренера Жаргала Жигжитова с победой. «Желаем Ульяне не останавливаться на достигнутом и достойно проявить себя на мировой арене», - отметил Алексей Цыденов.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова