Тхэквондисты Бурятии завоевали 95 медалей в Хабаровске

С 22 по 25 марта в Хабаровске проходили чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ГТФ. Соревнования собрали более 500 сильнейших спортсменов из шести регионов Дальнего Востока.

Бурятию представляла команда из 38 юных тхэквондистов. Им удалось завоевать целую россыпь наград – в копилке сборной 95 медалей: 28 золотых, 32 серебряных и 35 бронзовых.

Ребят тренируют Геннадий и Мария Карнышевы.