Спорт 27.03.2026 в 09:50

Тхэквондисты Бурятии завоевали 95 медалей в Хабаровске

Спортсмены блеснули на чемпионате и первенстве ДФО
Текст: Карина Перова
Фото: минспорта Бурятии

С 22 по 25 марта в Хабаровске проходили чемпионат и первенство ДФО по тхэквондо ГТФ. Соревнования собрали более 500 сильнейших спортсменов из шести регионов Дальнего Востока.

Бурятию представляла команда из 38 юных тхэквондистов. Им удалось завоевать целую россыпь наград – в копилке сборной 95 медалей: 28 золотых, 32 серебряных и 35 бронзовых.

Ребят тренируют Геннадий и Мария Карнышевы.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
