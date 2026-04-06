Борцы Бурятии почтят богиню долголетия

Крупное соревнование пройдет 11 апреля в улан-удэнском ФСК. Начало в 9 часов. Силу и мастерство покажут около 800 спортсменов, занимающихся традиционной бурятской национальной борьбой.

Примут участие юноши и мужчины. 90 процентов участников – это команда Бурятии. Среди борцов много представителей сельских районов. Но также приедут команды из Якутии, Тывы, Алтая и дружественной Монголии. Турнир пройдет в 18-й раз.

У мужчин три весовых категории, у юношей – девять. Абсолютный чемпион среди мужчин получит приз в размере 150 тысяч рублей. Лучшему юноше готовят спецприз.

