11 медалей завоевали борцы из Бурятии на чемпионате ДФО

В Якутске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, спортсмены из нашей республики выступили успешно, завоевав 11 наград.Так, золотые медали выиграли Бато Сультимов (61 кг), Евгений Жербаев (79 кг) и Буянто Шадапов (86 кг). Серебра добились Алдар Мункуев (65 кг), Алексей Боровицкий (70 кг), Баир Цыденов (79 кг) и Илья Жибалов (92 кг). Бронзы удостоились Жаргал Баяндуев (57 кг), Сандан Гармаев (70 кг), Аюр Жигжитов (92 кг) и Кирилл Эрхитуев (97 кг).Все медалисты завоевали путёвки на Чемпионат России, который пройдет с 29 июля по 2 августа в Москве.«Поздравляю спортсменов! Желаю яркой борьбы, удачи и только побед на главном старте сезона», - обратился к призерам соревнований министр спорта Бурятии Иван Козырев.Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.