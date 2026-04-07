Спорт 07.04.2026 в 14:17

11 медалей завоевали борцы из Бурятии на чемпионате ДФО

В их числе три «золота»
Текст: Андрей Константинов
В Якутске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, спортсмены из нашей республики выступили успешно, завоевав 11 наград. 

Так, золотые медали выиграли Бато Сультимов (61 кг), Евгений Жербаев (79 кг) и Буянто Шадапов (86 кг). Серебра добились Алдар Мункуев (65 кг), Алексей Боровицкий (70 кг), Баир Цыденов (79 кг) и Илья Жибалов (92 кг). Бронзы удостоились Жаргал Баяндуев (57 кг), Сандан Гармаев (70 кг), Аюр Жигжитов (92 кг) и Кирилл Эрхитуев (97 кг).

Все медалисты завоевали путёвки на Чемпионат России, который пройдет с 29 июля по 2 августа в Москве.

«Поздравляю спортсменов! Желаю яркой борьбы, удачи и только побед на главном старте сезона», - обратился к призерам соревнований министр спорта Бурятии Иван Козырев. 

Напомним, генеральным партнером Федерации спортивной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
Все новости

11 медалей завоевали борцы из Бурятии на чемпионате ДФО
07.04.2026 в 14:17
Полицейский получил срок за удар по блогеру
07.04.2026 в 13:14
На Байкале в Бурятии закрыли еще пять ледовых переправ
07.04.2026 в 12:45
В Чите прикрыли онлайн-казино
07.04.2026 в 12:30
В Бурятии отмечают юбилеи особо охраняемых природных территорий
07.04.2026 в 12:25
На газификацию Забайкалье не нашлось средств
07.04.2026 в 12:21
В Улан-Удэ капитально отремонтируют тепломагистраль
07.04.2026 в 12:13
В Бурятии на обновление коммунальной инфраструктуры потратят более 575 млн рублей
07.04.2026 в 11:55
В селе Бурятии вора задержал хозяин дома
07.04.2026 в 11:46
В районе в Бурятии стая бродячих собак оккупировала остановку
07.04.2026 в 10:55
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Борцы Бурятии почтят богиню долголетия
В республике пройдет турнир в честь буддийской Белой Тары
06.04.2026 в 12:13
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
Он пройдет в Иркутске
05.04.2026 в 17:20
В Улан-Удэ проходит чемпионат по стрельбе из лука
Победители получат путевку на чемпионат России
05.04.2026 в 10:19
Тхэквондисты Бурятии завоевали 95 медалей в Хабаровске
Спортсмены блеснули на чемпионате и первенстве ДФО
27.03.2026 в 09:50
