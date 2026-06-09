Лучники Бурятии завоевали три медали на кубке Европы

Лучники Бурятии блеснули в составе сборной России на кубке Европы по стрельбе из лука, который проходил с 1 по 6 июня в Болгарском городе Русе.

Кристина Елшина (РСШОР) стала двукратной медалисткой. Она привезла домой «золото» в миксте (классический лук, юниорки до 21 года) и «бронзу» в командных соревнованиях.

Егор Михайлов (СШОР №10) завоевал «серебро» в командных соревнованиях (блочный лук, юноши до 18 лет).

«Для нас стрельба из лука – особый вид спорта, в котором у нас сильные традиции и серьёзная школа. Особенно приятно видеть, что высокие результаты сегодня показывают молодые спортсмены, которые уже успешно выступают на международном уровне», - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

Сегодня спортсменов торжественно встретили в аэропорту Улан-Удэ. Ребят тренирует Баир Цыбекдоржиев.