Жительница Бурятии на пенсии занялась гиревым спортом и стала чемпионкой

В 59 лет Надежда Кокорина взяла в руки гири, а уже через два года завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сербии



Надежде Кокориной 62 года. Волей случая в 59 лет она взяла в руки гири, а уже через два года завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сербии. Останавливаться на достигнутом не собирается. О том, как в жизни обычной пенсионерки нашлось место для большого спорта, Надежда рассказала «Номеру один».



Директор и грузчик в одном лице



Надежда Кокорина, хоть и пенсионерка, но продолжает работать, причем занятость у нее полная и должность ответственная – директор комбината школьного питания в Иволгинском районе. Казалось бы, подобная работа предполагает постоянное нахождение на предприятии, ведение отчетности и прочую малоподвижную деятельность. Однако у Надежды не было возможности спокойно отсиживаться в кабинете – все шесть лет, которые она возглавляет комбинат, работала еще и грузчиком.



- Дело в том, что грузчика на предприятии нет. Мы возим в термосах в школы и детские сады готовые завтраки и обеды. Термосы объемом по 15 литров - я их сама загружала в машину и разгружала. Коробку, допустим, молока, коробку масла, 25 килограмм риса - это все тоже таскала. Поэтому и мышечная масса, и сила у меня есть, - с улыбкой рассказывает директор муниципального учреждения.



Грузчик на предприятии появился, к слову, совсем недавно.



Не прошла по зрению



Но не одни только физические нагрузки на работе сделали Надежду такой сильной и выносливой – со спортом она подружилась с детства. Рекордсменка говорит, что еще в первом классе родители отправили ее отдыхать в детский лагерь, и там она победила во всех соревнованиях сезона. В школьные годы также активно занималась спортом и выигрывала в разных дисциплинах – легкая атлетика, баскетбол, волейбол, прыжки в длину и многое другое.



Нужно ли говорить о том, что Надежда мечтала стать тренером? Однажды к ее родителям приехал инструктор и попросил, чтобы девочку отпустили учиться в спортшколу, но тогда она никуда не поехала - не хотела расставаться с мамой.



После окончания школы Надежда приняла решение все же поступать на спортфак и поехала в Ленинград. Но мечте не суждено было сбыться – абитуриентку из Бурятии «завернула» врачебная комиссия из-за плохого зрения. Девушка вернулась домой и поступила во ВСГИК на хореографию.



- Мой отец мечтал, что я стану балериной. Даже как-то пыталась поступить, помню, отбор тогда проводила Лариса Сахьянова, но не прошла. Папа очень поддержал меня и был рад, когда поступила в институт культуры. Моему отцу особенно нравится классический танец, и когда мы выступали в институте, он всегда приходил посмотреть, как я танцую, - вспоминает наша собеседница.



К сожалению, а может, и к счастью, как говорит Надежда, жизнь внесла свои коррективы в ее планы – она вышла замуж, родились дети, и доучиваться пришлось по другой специальности. Однако поработать учителем физкультуры все же успела.



- Год работала в лицее, и довольно успешно. Посещаемость у меня была 100%-ная. С девушками занималась аэробикой, а с парнями играла в баскетбол и волейбол. Всегда в начале урока вместе с ребятами делали разминку – бегали, - делится спортсменка.



Со временем Надежда перешла в сферу общепита – сначала была завпроизводством в столовой, а потом и директором.



Случай в «Черемушках»



В августе 2017 года Надежда работала в лагере «Черемушки» - отвечала за питание. Однажды перед обедом лагерь посетила спортсменка – девушка-гиревик - и провела мастер-класс. Тогда Надежда впервые узнала, что гиревым спортом могут заниматься не только мужчины, и решила попробовать сама.



- Я подошла и говорю: «Можно попробовать?» и начала поднимать эти гирьки, а ребята считали. Подняла 100 раз. Гирьки весили всего шесть килограмм, для меня это пустяк, даже не чувствовала их. Это увидели инструкторы, а спустя пару месяцев мне позвонили и пригласили выступить на Всероссийском турнире по гиревому спорту на призы Сергея Леонова. Хотела отказаться – все-таки будут опытные спортсмены, как мне-то с ними состязаться? Но меня уговорили приехать и поучаствовать, - вспоминает Надежда Кокорина.



На первом турнире Надежда выступила успешно – подняла гирю весом 12 килограмм 120 раз и заняла второе место в своей возрастной группе.



- Я бы могла и первое место занять, но мне никто не сказал, что гирю нужно поднимать в течение десяти минут. Я подняла 120 раз и думаю: все, хватит. Поставила и пошла, а прошло всего восемь минут, - смеется, вспоминая свой дебют наша героиня.



Весной 2018 года Надежда побывала на первенстве России среди ветеранов по гиревому спорту, по итогам которого ее включили в состав сборной страны, затем съездила на чемпионат мира в Латвии, чемпионат и первенство Европы в Германии и совсем недавно побывала на чемпионате мира в Сербии.



Самой успешной на данный момент для Надежды была поездка в Германию – там взяла золотые медали в толчке, рывке и стала абсолютной чемпионкой. В Сербии спортсменка также завоевала золотую медаль.



Пропадающие таланты



Чемпионка говорит, что среди ее знакомых немало любителей спорта, показывающих высокие результаты. Многие выступают на соревнованиях в Бурятии, иногда выезжают на всероссийские, но возможности поехать на чемпионат мира нет почти ни у кого – все упирается в дороговизну перелетов и проживания.



- Мне выделяет деньги на поездки глава района, за что я ему очень благодарна. Есть молодой гиревик Валерий Карпов – летом он ездил на чемпионат Европы, взял там третье место в двоеборье. В Сербию у него средств уже не было ехать, и мы решили помочь – всем миром собрали деньги на поездку. И не зря – Валера взял золото в длинном цикле, - с гордостью за земляка отмечает спортсменка.



По этой причине, по словам нашей собеседницы, на международные соревнования ездят в основном представители центральной части России.



Самый оптимальный вид спорта



На наш вопрос о том, кто помогает с тренировками, чемпионка говорит, что смотрит видеоуроки на You-Tube-каналах и занимается самостоятельно. Помимо подъема гирь, которых у Надежды имеется три пары - 8, 12 и 14 килограмм, она занимается еще и легкой атлетикой – бегает по три-четыре километра.



- Пробежка у меня для разминки. Бегаю в любую погоду, зимой, правда, не получается – снега много. После пробежки всегда улучшается настроение, подъем духа. Гири вообще удобный вид спорта – ездить никуда не надо, даже ходить не нужно, - увлеченно рассказывает Надежда.



На пробежке женщину сопровождают две ее собаки – так и не страшно, и бежать веселее. Занимается Надежда у себя дома в отдельной комнате. Тренируется каждый день в течение часа, хотя достаточно трех раз в неделю.



Гири не брошу



Спортсменка говорит, что сейчас ей нужно работать над техникой – чтобы кисти не «болтались».



- Когда дается десять минут на соревнованиях, всегда стараешься выполнить как можно больше подъемов, это, конечно, важно, но если будут болтаться кисти или подъем выполнен неправильно, его просто не засчитают, - объясняет женщина.



Кокорина считает, что в гиревом спорте проще выступать невысоким спортсменам с короткими руками, себя же считает длиннорукой и неуклюжей.

Надежда говорит, что радость побед иногда омрачает плохое самочувствие из-за смены часовых поясов.



- Поездка в Сербию далась тяжело, разница у нас семь часов – когда там ложатся спать, в Бурятии уже утро. И выступали мы только на третий день после прилета, легче выступать сразу. После возвращения в республику я две недели восстанавливалась, была бессонница, - сокрушается спортсменка.



Гиревым спортом Надежда занимается для себя, уверяет, что медали - лишь приятный бонус к ее хобби.



- Многие подруги одного со мной возраста болеют – у кого-то хондроз, что-то еще, и говорят, что уже ничего им не нужно в жизни. Но как так можно, зачем себя хоронить в 60 лет? – с недоумением говорит наша героиня. – Недавно мне подарили большой резиновый мяч – теперь с его помощью отжимаюсь и качаю пресс, - добавляет она.



Бросать занятия спортом женщина не собирается, ведь перед глазами есть пример – отец Надежды, который в 90 лет занимается на велотренажере и до сих пор понемногу хозяйничает в доме.



Не может Надежда Кокорина и бросить гири, потому что ею восхищаются внуки, а их у нее восемь.



- Скоро приступлю к активным тренировкам – нужно готовиться к чемпионату Европы, который пройдет в мае во Франции. Собираюсь позаниматься у профессионального инструктора, чтобы поставил мне технику, - оптимистично заканчивает чемпионка мира.



Лариса Ситник, «Номер один».