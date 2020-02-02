Студентка из Бурятии стала чемпионкой России

На Чемпионате и Первенстве России по пауэрлифтингу, прошедших в конце января в Екатеринбурге, магистрантка ФФКСиТ БГУ Александра Аксёнова стала чемпионкой в весовой категории 63 кг.
Александра не только завоевала золотую медаль, но и установила рекорд Республики Бурятия, набрав в сумме троеборья 480 кг. В абсолютном зачёте Александра заняла 3 место.
У спортсменки 1 место в приседаниях - 207,5 кг, что так же является новым рекордом Республики Бурятия, и 2 место в жиме штанги лёжа с результатом 112.5 кг.
Таким образом, Александра Аксёнова вошла в состав сборной России по пауэрлифтингу и продолжит подготовку к Первенству Мира, которое будет проходить в начале осени в США, в Бирмингеме.
Фото БГУ, https://pixabay.com/ru/
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