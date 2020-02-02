Боксер из Бурятии попал в скандальные сводки

По данным Lenta.ru
, боксер Георгий Кушиташвили в центре Москвы избил сотрудника Росгвардии. В результате происшествия правоохранитель получил травму носа.
Отмечается, что инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Кушиташвили и его друга, боксера Овика Оганисяна остановили для проверки документов. После этого спортсмены набросились на росгвардейца и сломали ему нос.
Пострадавший был госпитализирован, а нападавшие задержаны. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Георгий Кушиташвили родился в Бичуре, Живет и тренируется в Одинцово (Московская область). Чемпион России 2015 года в категории до 81 кг. Бронзовый призёр чемпионата России 2016 года. Кушиташвили — чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 килограмма. 24-летний спортсмен входит в состав сборной России.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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