Спортсмены Бурятии создали петицию в поддержку Георгия Кушиташвили





Спортсмены из Бичуры создали открытую петицию в сети, в которой обращаются к президенту страны и просят следствие проверить тех, кто задерживал его.

- В деле задержания Георгия Кушиташвили очень много непонятного, буквально притянутого за уши. Это видят и понимают все! Никто и никогда не видел от Гоши ничего плохого, даже косого взгляда. Он честный, чистый, открытый парень. Не мог он совершить такие тяжкие преступления, в которых его обвиняют. Ему грозит до 10 лет лишения свободы! Следствие выясняет, виноват или нет Гоша. Но мы просим поставить по-другому вопрос. Следствие должно проверить тех, кто задерживал его, их мотивы, достоверность улик, показаний, наличие признаков фабрикации дела,- пишет Ангелина Кабакова, автор петиции.

Петицию подписали пока всего 93 человека.

Напомним, спортивная общественность Бурятии встала на защиту двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. К ней присоединились титулованные спортсмены со всей страны, сообщает минспорта республики. Напомним, ранее в поддержку Георгия Кушиташвили высказался президент Федерации бокса Бурятии, депутат Народного Хурала республики Валерий Доржиев. Обращение к главе СКР Александру Бастрыкину направила омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова. Парламент Бурятиитакже попросил Генпрокуратуру взять под контроль дело Кушиташвили

О намерении республиканских властей добиваться объективности следствия заявил и глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, «работа ведется, по моей просьбе депутат Госдумы Алдар Дамдинов сделал депутатский запрос о том, чтобы было уделено максимальное внимание к этому делу и его рассматривали максимально объективно с учетом всех обстоятельств, ведь Кушиташвили был не один, разбираться надо более подробно».

Фото: https://egov-buryatia.ru/minsport/