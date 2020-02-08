Делом Георгия Кушиташвили занимаются два адвоката

Скоро к ним присоединится третий





Президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев рассказал о том, что происходило с боксером в первые дни после задержания.

- Я разговаривал с адвокатами Гоши. Они сказали, что первые три дня они готовили документы, искали свидетелей. У них просто времени не было, чтобы пойти к Гоше. Вот вчера они сходили к к нему на четвёртый день, - сообщил Валерий Доржиев.

По словам президента федерации бокса, у именитого боксера практически не было денег на счету в самом СИЗО, чтобы сходить и купить продукты или пойти в тренажерный зал.

- С продуктами там нормально - три раза кормят. Пока работают два адвоката. Мы с федерацией бокса так определились. Возможно, со следующей недели появится третий адвокат, - говорит Валерий Пурбуевич.

Напомним, Георгий Кушиташвили попал в криминальные сводки 2 февраля, сенсационную новость о задержании именитого боксера из Бурятии мгновенно растиражировали все СМИ и телеграмм-каналы. Инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Кушиташвили и его друга, боксера Овика Оганисяна остановили для проверки документов. После этого спортсмены набросились на росгвардейца и сломали ему нос.

Георгий Кушиташвили родился в Бичуре, Живет и тренируется в Одинцово (Московская область). Чемпион России 2015 года в категории до 81 кг. Бронзовый призёр чемпионата России 2016 года. Кушиташвили — чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 килограмма. 24-летний спортсмен входит в состав сборной России.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/