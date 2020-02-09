Порядка 2,5 тысяч человек пробежали по «Лыжне России – 2020» в Улан-Удэ

Лыжная гонка стартовала по всей России в 38 раз



8 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Березовке прошли городские соревнования по лыжному спорту в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020». В ярком празднике спорта приняли участие около 2,5 тысяч лыжников - от дошкольников до ветеранов.



- В 38 раз по всей стране стартует лыжная гонка «Лыжня России». Это мероприятие очень любят у нас в городе Улан-Удэ, ежегодно в нем принимают участие более 2,5-3 тысяч человек. Соревнования проходят на одной из лучших трасс Улан-Удэ, - отметил на открытии мероприятия начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ Андрей Дзюбенко. - Хочу пожелать всем участникам удачного выступления, здоровья, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.



Участникам разного возраста и уровня подготовки предлагались разные дистанции: 350 м - для детей дошкольного возраста; 2020 м – для всех любителей лыжных гонок (массовый старт); 5 км – для юношей и девушек 2002 г.р. и младше; 10 км – для мужчин и женщин 2001 г.р. и старше.



По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:



- дети дошкольного возраста:



- мальчики: первое место – Пантелеев Кирилл, второе – Кобыкин Андрей, третье – Копылов Назар;

- девочки: первое место – Балаганская Оля, второе – Фионова Марья, третье – Тихомирова Настя;



- массовый старт (2020 м):



- мужчины: первое место – Елтышев Игорь (спортивная школа №4), второе – Иванов Кирилл (спортшкола №4), третье – Новокрещенных Владимир (спортшкола №4);

- женщины: первое место – Трофимова Валя (Заиграевская ДЮСШ), второе – Терехова Эвелина (спортшкола №4), третье – Федоренко Мария (спортшкола №4);



- юноши и девушки 2002 г.р. и младше:



- юноши: первое место – Чернышов Александр (спортшкола №4), второе – Бурдуковский Илья (колледж ВСГУТУ), третье – Михайлов Игнат (Заиграевская ДЮСШ);

- девушки: первое место - Федотова Лидия (спортшкола №4), второе – Самарцева Маргарита (спортшкола №4). Серебренникова Мария (лицей №7);



- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше:



- мужчины: первое место – Буряков Максим (компания «Байкал Сервис»), второе – Коробченко Николай (Гусиноозерская СШОР), третье – Тибейкин Игорь (спортшкола №4);

- женщины: первое место – Нечаева Татьяна (Бурятский республиканский педагогический колледж), второе – Мурзина Мария (Улан-Удэнский линейный отдел МВД РФ на железнодорожном транспорте), третье – Яковлева Лада (Заиграевская ДЮСШ).



Отдельно были награждены победители среди ветеранов:



- мужчины (5 км): первое место – Шайдуров Александр, второе – Чернега Алексей, третье – Карелин Алексей;

- женщины (2 км): первое место – Сосова Мария, второе – Малафеева Людмила, третье – Колосова Лариса.



В номинации за массовость:



- среди общеобразовательных школ: первое место – школа № 32, второе – школа № 44, третье – школа № 35;

- среди спортивных школ: первое место – спортивная школа № 44, второе – спортивная школа № 16, третье – Заиграевская ДЮСШ;

- среди ССУЗов: первое место - Бурятский республиканский педагогический колледж, второе - Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта;

- среди ВУЗов: первое место – ВСГУТУ, второе – БГСХА, третье – БГУ;

- среди организаций: первое место – ветераны ЛВРЗ, второе – ЦССИ ФСО России, третье – детский сад «Колобок»;

- среди военных частей: первое место – ВЧ-46108, второе – ВЧ-98666, третье – ВЧ-14129.



В зависимости от забега победители и призеры были награждены дипломами, кубками, медалями от минспорта России и минспорта Бурятии, сертификатами на приобретение спортинвентаря от управления по физкультуре и спорту администрации г. Улан-Удэ и сладкими подарками.



Отметим, что «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является большим зимним праздником. Цель мероприятия – популяризация спорта и здорового образа жизни. Количество участников «Лыжни России» увеличивается с каждым годом.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

