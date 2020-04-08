Спортсмен из Бурятии повторил рекорд звезды мирового футбола Криштиану Роналду

До Бурятии добрался челлендж от звезды мирового футбола Криштиану Роналду - его результат повторил известный тайский боксер, экс-чемпион мира Жаргал Очиров.Название можно перевести как «кубок гостиной», а его задача — помочь людям поддерживать себя в форме и оставаться активными, в условия, когда нужно сидеть дом. Условия просты — нужно сделать как можно больше подъемов на пресс за 45 секунд.Вызов приняли тысячи человек по всему миру, и простые пользователи и звезды спорта. Например, фигуристка Евгения Медведева, легкоатлетка Дарья Клишина, многие российские и зарубежные футболисты.Сам Роналду за 45 секунд сделал 142 повторения. Но его достижение уже превзошла южноафриканская бегунья Кастер Семеня, та самая, которой пришлось доказывать, что она не мужчина. У девушки — 176 повторений за 45 секунд.Улан-удэнец Жаргал Очиров сумел повторить результат Роналду.